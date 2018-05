Octavian Baciu, basarabeanul din Sadaclia, olimpic la limba italiană în România

12:20

Începând din 1 iulie, Tarom va începe operarea rutei Constanţa – Chişinău, cu minim 3 frecvenţe săptămânale pe perioada verii, au transmis, joi, reprezentanţii Aeroportului Mihail Kogălniceanu citați de Mediafax. Directorul Aeroportului Mihail Kogălniceanu, Bogdan Artagea, a anunţat, joi, că Tarom revine la Constanţa, începând cu 1 iulie, când va opera un zbor spre Chişinău,