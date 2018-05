Ghinion pentru un tînăr care și-a lăsat mașina parcata în curte

10:30

Finalul meciului Zimbru – Petrocub a fost dramatic Finalul meciului de fotbal Zimbru Chișinău – Petrocub Hâncești disputat ieri în cadrul etapei a șaptea a campionatului național de fotbal a fost dramatic, relatează MOLDPRES. Gazdele au condus prin golul marcat de Yameogo în minutul 24. În minutul 77 Ivanov a egalat din lovitură de la 11 metri. Oaspeții au înscris golul al doilea peste 8 minute, dar au fost egalați în ultimul minut al prelungirilor (93). Autorul golului este Golovatenco. "A fost un meci interesant, deschis, cu multe faze de gol. Cu regret, finalul partidei l-am ratat. Asta pentru că deși muncim permanent la antrenamente la diferite scheme de joc de fiecare dată cineva se accidentează, sau apar alte probleme", a declarat la conferința de presă antrenorul echipei Petrocub, Lilian Popescu. "Sunt de acord. A fost un meci interesant. Am fost conduși, dar ne-am revenit. Am creat destule faze de gol, dar am ratat. Urmează să îmbunătățim faza ofensivă", a opinat antrenorul formației Zimbru, Vladimir Aga. În celelalte meciuri ale etapei au fost înregistrate următoarele rezultate: Zaria Bălți – Sheriff Tiraspol 0-1, Speranța Nisporeni – Sfântul Gheorghe Suruceni 1-1, Dinamo-Auto Tiraspol – Milsami Orhei 0-2. Clasamentul este condus de Sheriff, care totalizează 19 puncte. Pe locul doi se situează Milsami cu 13 puncte adunate. Urmează Dinamo-Auto, Speranța, Petrocub. Toate au acumulat câte 8 puncte. Zimbru are la activ 7 puncte, Sfântul Gheorghe – 6, iar Zaria – 4 puncte.