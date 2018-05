Ploaia nu a speriat 400 de cicliști care și-au dat întâlnire la cursa urbană Chișinău Criterium 2018

08:50

Horoscop săptămînal 14-20 mai 2018 Horoscopul săptămânii 14-20 mai 2018 este marcat de 4 evenimente importante care favorizează schimbările şi deciziile cu impact pe termen lung. Berbecii îşi extind cercul profesional, iar ambiţia îi ajută să se facă remarcaţi şi să atragă norocul de partea lor, taurii sunt energici, iar gemenii vor fi ajutați pe alte persoane pentru a-și rezolva problemele. Berbec – Are lună nouă în zona banilor. Toată săptămâna îl invită să dea un nou curs afacerilor lor. Are toate șansele să se afirme și să reușească ce și-a propus. Taur – Este energic, se mobilizează datorită unor vești foarte bune pe care le primește. E foarte pratic și vizează interesele sale, având aspecte bune financiare. Gemeni – Își rezolva problemele cu ajutorul altora. Se plânge mult săptămâna viitoare, dar e salvat. Sfaptul este să-i ajute pe cei de care depinde. Rac – Are o săptămâna cu accent pe prieteni. Va primi sprijin financiar. Are nevoie de de sfatul unei persoane pricepute. Leu – Se impune la locul de muncă și începe un nou proiect. Reușește să obțină rezultate bune datorită unei bune organizări. Capricorn – Își face alte plmpune la locul de muncă și începe un nou proiect. Reușește să obțină rezultate bune datorită unei bune organizări. Fecioară – Are suport în persoane cu care lucrează și care îi sprijină interesele. Foarte multe lucruri se rezolvă dacă știe să argumenteze și să creadă în capacitățile sale. Balanță – Are realizări în plan familial. Orice afacere vizează casa sau divere bunuri are succes în acest moment. Există aspecte de bună conlucrare cu partenerul de viață. Scorpion – Vorbește cu multe persoane în această săptămână, are de rezolvat acte importante și poate primi aprobările așteptate. Săgetător – Trebuie să facă economii, sunt foarte zgârciți și fac bune afaceri. Ceva se schimbă în munca lor, în echipă și în activitatea lor.anuri, astfel încât să împace mai bine cariera cu viața personală. Trebuie să fie atenți de unde vin banii, pentru că vor să dăruiască timp în familie. Vărsător – Își rezolvă probleme importante. Luna nouă în Taur dă un nou ritm vieții lor, au mai multă energie. Afacerile de familie se rezolvă. Pești – Face bună impresie unor persoane influente. Vor să arate că sunt capabili, au cunoștințe și studii și vor să fie văzuți mai bine. Țintesc un loc înalt în carieră. Sursă: jurnalul.ro Record Horoscop săptămînal 14-20 mai 2018 apărut pentru prima dată RTR Moldova | Portal de știri despre ultimele evenimente din Moldova și din întreaga lume.