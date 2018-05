O ploaie cu grindină a făcut aseară prăpăd în mai multe localităţi din ţară. Furtuna a distrus culturile agricole

15:30

Codreanu, prins pe picior greșit? Can: Ați rămas în urmă de când sunteți la Parlament Întrebat despre viziunea pe care o are față de „Termoelectrica", candidatul Partidului Unității Naționale, Constantin Codreanu, a spus că are aceeași viziune ca și față de alte întreprinderi municipale. Adversarul său din partea Partidului Național Liberal, Alexandra Can, a menționat însă că „Termoelectrica" demult nu mai este în gestiunea Primăriei. „Ați rămas în urmă de când sunteți la Parlament", a spus Can. Declarațiile au fost făcute în cadrul dezbaterilor electorale de la Radio Moldova, potrivit Agora.md. Întrebarea capcană, privind viziunea pe care o are Codreanu față de „Termoelectrica", a fost adresată de către reprezentantul lui Andrei Năstase. „Am aceeași viziune ca și față de alte întreprinderi municipale. „Termoelectrica" trebuie să devină o întreprindere care să nu aducă multe pierderi pentru municipiul Chișinău", a răspuns candidatul PUN. În replică, Alexandra Can a menționat că „Termoelectrica" nu mai aparține Primăriei, fiind în subordinea Guvernului. „Credeam că o să insistați pentru un consiliu de administrare. Ați rămas în urmă de când sunteți la Parlament. Spuneați că o s-o controlați, dar nu puteți, nu vă aparține", a spus Can. Constantin Codreanu a schimbat macazul și a insistat că întreprinderea trebuie să revină în gestiunea Primăriei.