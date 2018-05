VIDEO// A fost descoperit misterul Turnului din Pisa: DE CE nu stă vertical şi DE CE nu se prăbuşeşte

09:30

In 2016, The Rock a fost desemnat cel mai bine platit actor din industrie. La acea vreme, actorul din Fast&Furious era posesorul unei averi de peste 64 de milioane de Dolari. La finalul anului 2017, Dwayne Johnson si-a rotunjit veniturile, insa a trecut pe locul secund al clasamentului realizat de publicati Forbes. Cu o avere de 68 de milioane de Dolari, Mark Wahlberg si-a adjudecat prima pozitie a clasamentului celor mai bogati actori din anul 2017. O parte din aceasta suma fabuloasa provine si din activitatea pe care The Rock o desfasoara in mediul online. Conform Unilad, actorul primeste 1 milion de Dolari pentru o singura postare pe contul sau de Instagram. Cu 104 milioane de urmaritori pe aceasta retea de socializare, The Rock se poate lauda ca are o baza de fani foarte activa. Postarile pe care le face strang milioane de like-uri si vizualizari, iar acest succes se traduce prin vizibilitate si potential de viralizare pentru casele de productie si alte brand-uri celebre. Datorita succesului inregistrat de filme precum "Fast and Furious" si "Jumanji: Welcome to the Jungle", "The Rock" a obtinut un salariu de 20 de milioane de dolari pentru rolul din "Red Notice" (2020).