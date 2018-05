Ploaia cu grindină de ieri, a făcut ravagii în mai multe localități din țară

09:30

Echipa de fotbal Juventus Torino a obţinut oficial un nou titlu de campioană a Italiei, al 34-la din istoria sa şi al 7-lea consecutiv, după remiza înregistrată în faţa formaţiei AS Roma (scor 0-0), duminică seara pe Stadio Olimpico, în cadrul etapei a 37-a din Serie A.