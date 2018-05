Marele secret de ce Israelul a câştigat EUROVISIOIN-ul. De ce a fost ales anume ISRAELUL?

21:30

Frumoasa Războinică Sub titlul ”Armindeni sau Victoria Dacilor asupra Romanilor”, din serialul ”Istoria Secretă”, am pomenit-o pe BENDIS ”Cea care (se) bate”, Zâna Victoriei la Atlanți, apoi la Traci. Am văzut că această divinitate patrona Primăvara, Răsăritul și Zorile. Nu am epuizat nici pe departe povestea despre ea. Acum e...