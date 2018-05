Germenii din plante, sănătate din legume concentrate

20:00

Iată ce trebuie să faci ca să-ți întărești imunitatea și să fii ocolit de boli: 1. Suplimente cu vitamina C Mai multe studii au arătat că vitamina C crește imunitatea. De aceea, asigură-te că nu ai carențe de vitamina C în organism. O poți lua în mod natural, din citrice, pătrunjel, ardei gras, spanac, roșii, căpșuni, zmeură, varză. De asemenea, poți lua și suplimente cu vitamina C. 2. Odihna, foa