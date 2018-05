Video! Acident pe traseul Hîncești-Logănești un pasager a decedat

10:50

0 vizualizări Anunț ! STIMAŢI CONSUMATORI de pe străzile Chișinăului, M.Eminescu, I.Creangă, Alexandru cel Bun, S.Lazo, M.Sadoveanu, Mușatinii și... The post Nu se recomandă folosirea apei în scop alimentar pe parcurs a două zile appeared first on Hîncești 24 Online.