Ce spune DoReDos despre prestația sa Eurovision

Membrii trupei DoReDos, care au reprezentat Republica Moldova la Eurovision Song Contest 2018, cu piesa „My Lucky Day”, şi care s-au clasat pe locul zece, spun că sunt mulţumiţi de rezultat. „Noi am făcut tot posibilul, am făcut tot la maxim şi sperăm că am reprezentat ţara la nivel înalt. Noi am depus toate eforturile.

