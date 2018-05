Codreanu, susţinut la primăria Chişinăului şi de foştii deţinuţi politici şi deportaţi

13:30

Campania electorală pentru alegerea primarului municipiului Chișinău este în plină desfășurare. Candidatul unionist la fotoliul de primar al municipiului Chișinău, Constantin Codreanu, este susținut de Mișcarea Unionistă „„Sfatul Țării 2″, care a pledat și pledează în continuare pentru unificarea tuturor forțelor antisocialiste și antidodoniste, proeuropene, unioniste, de centru și centru-dreapta, scrie 10TV. În ședința [&hellip The post Cine s-a alăturat listei de susținători ai lui Constantin Codreanu la Primăria Chișinăului appeared first on InfoPrut.