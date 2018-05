VIDEO// Ucigaşii invizibili: Cele trei VIRUSURI care pot decima lumea

10:15

BERBEC Daca va pregatiti pentru o calatorie lunga, nu aveti de ce sa va faceti griji. Totul ar trebui sa decurga conform planurilor. S-ar putea ca prietenii sa nu fie incantati daca le refuzati ajutorul. Fiti mai diplomat. Tineti cont si de parerile celor din jur! TAUR Este posibil sa fiti in intarziere cu indeplinirea unei sarcini de serviciu, iar relatiile cu colegii sa fie destul de tensionate. Apelati la diplomatie! Astazi nu sunt recomandate tranzactiile financiare. Daca puteti, amanati deciziile importante in afaceri. Faceti-va timp sa vorbiti mai mult cu persoana iubita! GEMENI Un prieten apropiat va ajuta sa lamuriti o barfa lansata de o femeie pe seama dumneavoastra. Totul va reveni la normal mai repede decat va steptati. Nu fiti incapatanat si luati in considerare sfaturile unei rude mai in varsta. RAC Nu sunteti prea bine dispus si aveti o multime de probleme, atat la serviciu, cat si acasa. Aveti tendinta de a va razvrati, ceea ce va poate conduce la certuri. Va recomandam sa nu cautati sa va impuneti punctul de vedere. Ganditi-va de doua ori inainte de a actiona! LEU Aveti multa energie si sunteti hotarat sa terminati o lucrare inceputa mai demult. S-ar putea ca un prieten de familie sa va propuna o colaborare. Nu va grabiti sa il refuzati. In a doua parte a zilei, este posibil sa fiti atras intr-o cearta cu o ruda mai in varsta. FECIOARĂ Se pare ca va este greu sa tineti ritmul la serviciu, spre nemultumirea colegilor si a sefilor. Partenerul de viata ar putea sa va reproseze ca nu va ocupati destul de familie. Va sfatuim sa fiti mai intelegator cu cei din jur. BALANȚĂ Se pare ca familia nu este de acord sa cumparati un obiect de valoare. Chiar daca atitudinea lor va indispune, va sfatuim sa va cantariti fiecare cuvant. Nu fiti impulsiv! Dupa-amiaza este posibil sa primiti o suma de bani de la o ruda apropiata. Relatia cu partenerul de viata se poate imbunatati simtitor daca dati dovada de rabdare. SCORPION Se pare ca sunteti stresat din cauza unor probleme de serviciu. Puteti sa apelati cu incredere la ajutorul colegilor. Oricat ati fi de preocupat de chestiuni profesionale, eastrolog.ro va sfatuieste sa nu neglijati relatia cu omul drag. Nu promiteti nimic daca nu sunteti sigur ca va puteti tine de cuvant! SĂGETĂTOR Este recomandat sa va ocupati de problemele importante in prima parte a zilei, cand aveti mai multa energie. In plan sentimental, aveti tendinta sa va detasati si sa va exprimati nemultumirea fata de evolutia relatiei. O astfel de atitudine poate duce la tensionarea relatiei si chiar la ruptura. Incercati sa fiti mai intelegator si mai diplomat! CAPRICORN Aveti posibilitatea sa faceti schimbari in viata sentimentala. Puteti sa va bazati pe intuitie. Daca trebuie sa luati decizii importante, va recomandam sa nu va grabiti si sa va acordati un ragaz de cateva zile. O intalnire cu prietenii v-ar ajuta sa va clarificati ideile. VĂRSĂTOR Se pare ca sunteti nemultumit de atmosfera creata de un coleg la servicu. La o intalnire cu prietenii, aveti tendinta sa va revoltati fara un motiv serios. Riscati ca acestia sa inceapa sa va ocoleasca. Va sfatuim sa va abtineti de la speculatii si sa nu va angajati in discutii in contradictoriu. PEȘTI S-ar putea ca partenerul de viata sa nu fie de acord sa faceti noi cheltuieli pentru casa. Va sfatuim sa discutati cu calm. Dupa-amiaza este posibil sa faceti o deplasare scurta in interes de afaceri. Evitati speculatiile!