Încă o BANCĂ din R. Moldova urmează să fie vândută. O instituție financiară internațională și două fonduri de investiții străine sunt interesate să preia acțiunile

– Am plecat pentru că nu puteam creşte sub aspect profesional, dar şi din cauza remunerării proaste a medicilor. Consider că e corect ca un medic să aibă un salariu decent, luând în considerare pregătirea, munca extrem de responsabilă, stresantă. Remarcile de felul „ai dat jurământul lui Hipocrate şi eşti obligat să munceşti în orice condiţii” le consider deplasate. – Am făcut Facultatea de Medicină la Bucureşti. Am fost plecată devreme de acasă, fiind „forţată” de împrejurări să devin mai reped...