Calendar istoric - 13 mai

Evenimente 1497: Papa Alexandru al VI-lea îl excomunică pe Girolamo Savonarola. 1515: Sora regelui Henric al VIII-lea al Angliei și văduva regelui Ludovic al XII-lea al Franței, Maria Tudor, se căsătorește oficial cu Charles Brandon, Duce de Suffolk, deși erau căsătoriți în secret de trei luni. 1607: Au fost puse bazele primei colonii englezești în Lumea Nouă, de către căpitanul John Smith și un batalion de soldați debarcați în Virginia, la Jamestown. 1787: Căpitanul Arthur Phillip părăsește Portsmouth, Anglia, cu unsprezece vase pline cu condamnați pentru a înființa o colonie penală în Australia. 1846: Statele Unite declară război Mexicului; începutul războiului mexicano-american. 1860: Bătălia de la Catalafim: trupele conduse de Giuseppe Garibaldi înfrâng armata napoletană. 1861: Astronomul australian John Tebbutt descoperă cometa C/1861 J1, una din cele mai mari comete ale secolului al XIX-lea. 1888: Cu pasajul din Lei Áurea („Legea de aur"), Brazilia abolește sclavia. 1905: Margareta Geertruida Zelle apare pentru prima dată în Paris, ca dansatoarea Mata Hari. Dansul ei cu vălul are un mare succes încă de la început. 1917: La Fatima, important loc de pelerinaj din Portugalia, trei copii, cu vârste între 7 și 10 ani, susțin că ar fi avut viziuni cu Fecioara Maria. În 1930 aceste viziuni au fost recunoscute de Biserica Catolică, iar în locul respectiv s-a ridicat o biserică. 1940: Al Doilea Război Mondial: Începe cucerirea Franței de către Germania, armata germană traversează Meuse. Winston Churchill ține faimosul discurs "sânge, trudă, lacrimi și sudoare" în Camera Comunelor. 1940: Regina Wilhelmina a Țărilor de Jos își părăsește țara pentru Marea Britanie după invazia nazistă. Prințesa Juliana își duce copiii în Canada pentru siguranță. 1943: Al Doilea Război Mondial: Lipsită de sprijin eficient de la Berlin, armata germană din Africa de Nord (Afrika Corps), sub conducerea mareșalul Erwin Rommel, capitulează în fața aliaților. 1960: Prima ascensiune a vârfului Dhaulagiri, Nepal cel de-al șaptelea munte ca înălțime din lume. 1969: La Kuala Lumpur, Malaezia au loc revolte rasiale, cunoscute mai târziu sub numele de "Incidentul din 13 mai". 1981: A avut loc, la Roma, tentativa de asasinare a Papei Ioan Paul al II-lea de către turcul de extremă dreapta Mehmet Ali Ağca. 1989: Grupuri mari de studenți ocupă Piața Tiananmen și încep greva foamei. 1995: Britanica Alison Hargreaves în vârstă de 33 de ani devine prima femeie care cucerește Everestul fără oxigen sau ajutor de la șerpași. 2005: Masacrul de la Andijan, Uzbekistan. Nașteri 1254: Maria de Brabant, regină a Franței (d. 1321) 1655: Papa Innocențiu al XIII-lea (d. 1724) 1717: Maria Terezia a Austriei, împărăteasă a Sfântului Imperiu Roman (d. 1780) 1742: Arhiducesa Maria Christina, Ducesă de Teschen (d. 1798) 1767: Ioan al VI-lea al Portugaliei (d. 1826) 1792: Papa Pius al IX-lea (d. 1878) 1822: Francisc, Duce de Cádiz (d. 1902) 1840: Alphonse Daudet, scriitor francez (d. 1897) 1849: Panas Mirnîi, scriitor ucrainean (d. 1920) 1857: Ronald Ross, medic englez, laureat Nobel (d. 1932) 1882: Georges Braque, pictor francez (d. 1963) 1904: Elvira Godeanu, actriță română de teatru și film (d. 1991) 1907: Daphne du Maurier, scriitoare engleză (d. 1989) 1938: Ludovic Spiess, tenor român (d. 2006) 1939: Harvey Keitel, actor american 1940: Mircea Ciobanu, poet și prozator român (d. 1996) 1941: Ritchie Valens, cântăreț, compozitor, chitarist mexicano-american (d. 1959) 1942: Constantin Vaeni, regizor, scenarist și actor român 1942: Roger Young, regizor american 1949: Julieta Szönyi, actriță română de teatru și film 1950: Stevie Wonder, cântăreț și compozitor american 1951: Paul Thompson, toboșar englez (Roxy Music și Concrete Blonde) 1954: Johnny Logan, cântăreț și compozitor irlandez 1955: Dinu Manolache, actor român de teatru și film (d. 1998) 1961: Dennis Rodman, baschetbalist american profesionist 1968: Oana Sârbu, cântăreață și actriță română de film 1969: Buckethead, muzician american (fost membru Guns N' Roses) 1983: János Székely, fotbalist român 1986: Robert Pattinson, actor, manechin și muzician englez 1986: Alexander Rybak, cântăreț norvegian 1993: Debby Ryan, actriță și cântăreață americană Decese 1646: Maria Anna a Spaniei, prima soție a lui Ferdinand al III-lea, Împărat Roman (n. 1606) 1710: Heinrich, Duce de Saxa-Römhild (n. 1650) 1806: Samuil Micu, istoric, reprezentant de seamă al Școlii Ardelene (n. 1745) 1843: Christian Flechtenmacher, jurist român (n. 1785) 1866: Nikolai Brașman, matematician rus (n. 1796) 1871: Daniel Auber, compozitor francez (n. 1782) 1885: Friedrich Gustav Jakob Henle, medic german (n. 1809) 1930: Fridtjof Nansen, explorator și om politic norvegian, laureat al Premiului Nobel (n. 1861) 1938: Charles Edouard Guillaume, fizician elvețian, laureat al Premiului Nobel (n. 1861) 1961: Gary Cooper, actor american (n. 1901) 1969: Ion Bâlea, scriitor român (n. 1883) 1974: Stephan Roll, (Gheorghe Dinu) poet și prozator român (n. 1903) 2008: Colea Răutu, actor român de teatru și film (n. 1912) 2009: Roger Planchon, dramaturg, actor și regizor francez (n. 1931) 2010: Alexandru Sever, prozator și dramaturg născut în România (n. 1921) Sărbători Ziua Tatălui (din anul 2012) și Ziua Dorului (din anul 2016) în România. Ecuador: Ziua Independenței (1830)

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Evzmd.md