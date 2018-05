DoReDos, pe locul 10 în finala Eurovision 2018!

21:20

Prim-ministrul Pavel Filip a cerut conducerii Ministerului Afacerilor Interne să declanșeze de urgență o anchetă internă în legătură cu cazul semnalat în mass-media privind o posibilă confiscare a unui autoturism în care s-ar fi aflat tirajul unui ziar local din Rezina. Premierul a cerut, de asemenea, ca opinia publică să fie informată în legătură cu […]