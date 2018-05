Atac la Paris // Un bărbat a atacat cu un cuţit mai mulţi trecători: un mort și mai mulți răniți

12:00

Reforma administraţiei publice centrale este una din performanţele notabile ale actualului Guvern. În raportul anual privind activitatea Executivului, prezentat Parlamentului, premierul Pavel Filip a spus că schimbările operate în componenţa Cabinetului de Miniştri a permis eficientizarea activităţii funcţionarilor. “În 2017 am inițiat reforma administrației publice centrale. Fiind la guvernare, am tăiat aproape în jumătate numărul ministerelor, s-a redus în jumătate și numărul angajaților din Guvern. Ce este important este că fondul de salarizare a rămas același. Ceea ce înseamnă că vom avea funcționari publici mai bine plătiți, deci mai eficienți și calificați, care vor oferi cetățenilor servicii publice de calitate”, a declarant Pavel Filip. “Reforma administrației publice continuă până în 2020, urmează reforma administrației publice locale. Astfel încât, în curând vom avea autorități reformate, iar interacțiunea cetățeanului cu serviciile publice va fi mai simplă și mai eficientă”, a precizat premierul. Şeful Cabinetului de Miniştri s-a referit şi la creşterea exporturilor, care sunt direcţionate cu precădere spre piaţa UE. ”Datele ne arată că economia își revine. În 2017 exporturile au crescut cu aproape 20%. Din totalul de exporturi, 65 la sută merg spre Uniunea Europeană. Doar în primele trei luni ale acestui an, exporturile au crescut cu o treime”, a mai spus Pavel Filip. De asemenea, premierul a declarat că Guvernul depune toate eforturile pentru ca oamenii de afaceri să se simtă confortabil în ţara noastră. “Știm că avem nevoie de un mediu de afaceri puternic, care să tureze la maxim motoarele economiei naționale. Și mai știm că investitorii nu vin acolo nu există stat de drept și instituții democratice”, a precizat şeful Guvernului. Încrederea investitorilor, dar şi a cetăţenilor în sectorul bancar este o altă realizare a Guvernului. “Încet, încet, cu susținerea FMI, am făcut ordine în acest domeniu, consolidând atribuțiile BNM și asigurând transparența acționarilor. Aceste eforturi s-au materializat în rezultate concrete, iar la începutul acestui an am putut deja anunța venirea unui investitor străin important: Banca Transilvania, care împreună cu BERD au devenit acționari majoritari la o bancă de la noi”, a declarant Pavel Filip. Şeful Executivului nu a putut trece cu vederea nici performanţele obţinute în domeniul reintegrării ţării. “Mă refer în primul rând la cele 4 protocoale semnate între Chișinău și Tiraspol, care se referă la funcționarea școlilor cu predare în grafia latină, apostilea pe actele de studii din regiunea transnistreană, accesul fermierilor la terenurile agricole sau restabilirea legăturilor telefonice. În urma unei decizii semnate recent, mașinile din regiune vor primi plăcuțe neutre și vor fi admise în traficul internațional din 1 septembrie 2018”, a specificat prim-ministrul. Proiectul Prima Casă, lansat în 2017, aduce deja beneficii concrete pentru cetăţeni, susţine Pavel Filip. “M-am bucurat să văd că primele tinere familii beneficiare s-au mutat deja în locuințele dorite. Totodată, lucrăm, în paralel, la extinderea acestui proiect, care ar permite unor anumite categorii de populație să își cumpere locuințe la jumătate de preț, statul fiind cel care va acoperi cealaltă jumătate”, a declarant Pavel Filip. La fel de ambiţios este, în viziunea premierului, şi Serviciul 112, lansat în acest an. ”Serviciul 112 va reduce timpul de intervenție a serviciilor specializate datorită unor soluții tehnice de ultimă generație, dar și conectarea tuturor celor 3 servicii de intervenție”, a conchis şeful Cabinetului de Miniştri.