Cîtă apă trebuie să bei ca să te menţii în formă

S-a dovedit stiintific ca sucurile din citrice, in special cele din portocale, aduc multe beneficii sanatatii, datorita bogatiei lor de vitamine si minerale.Nutritionistii sînt de parere ca un pahar cu suc de portocale, consumat dimineata pe stomacul gol, reprezinta o alegere foarte sanatoasa.Continutul impresionant de vitamina C, care se gaseste in acest suc, are rolul de a proteja organi