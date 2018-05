Un producător din Costești și-a lansat propriul brand de vinuri în rezultatul unui grant

Mihai Sava este un producător de struguri și vinificator din satul Costești, care a reușit să-și lanseze propriul brand de vinuri cu ajutorul unui grant de 20000 de dolari, oferit de USAID și Guvernul Suediei. Bărbatul produce vinuri încă din 1996. Câțiva ani mai târziu, și-a extins suprafața de viță de vie și a început să livreze struguri la o fabrică de vin. „Într-o bună zi, fabrica a falimentat, iar noi nu am mai văzut nici un bănuț. Atunci m-am gândit: de ce să livrăm strugurii la fabrici, la un preț foarte mic, de 3-4 lei, dacă eu pot să fac mai mult și să produc propriul vin?”, povestește Mihai Sava. Astfel, începând cu anul 2007, gospodarul şi-a vândut vinul la litru, direct din beci. Asta până acum trei ani, când a fost descoperit de cei de la Proiectul de Competitivitate din Moldova: „Eu făceam vin țărănesc. Specialiștii de la Proiectul de Competitivitate au insistat și m-au convins să facem următorul pas, să facem vinuri de calitate. În permanență am primit consultanță: cum se produce vinul, când se culeg strugurii, când se strâng și așa mai departe”. Din grantul primit, Mihai Sava și-a achiziționat trei butoaie performante și o instalație frigorifică care permite menținerea temperaturii la producerea vinului, ceea ce asigură calitatea ridicată a produsului. De asemenea, și-a amenajat o sală de degustare pentru a presta servicii de turism vinicol. Specialiștii l-au ajutat să-și lanseze propriul brand, să elaboreze un design pentru etichetă, pe care a imprimat casa în care trăiește. Din cele două hectare de viță de vie, Mihai Sava îmbuteliază aproximativ 2000 de sticle anual pentru piața din Republica Moldova. După modernizarea procesului de producere, Mihai Sava a reușit să-și vândă vinul de patru ori mai scump, iar acum țintește spre piața europeană, unde micii vinificatori sunt la mare căutare. Pentru a vedea rezultatele proiectului, Brock Bierman, şeful Biroului Europa şi Eurasia al USAID, a mers în vizită la Mihai Sava. Acesta spune că este îndrăgostit de vinurile moldovenești, mai ales că el își are originile în Republica Moldova. Vinurile lui Mihai Sava au fost apreciate la Vernisajul Vinului, iar în curând vor putea fi găsite la câteva wine-shopuri din Chișinău. Vinificatorul a câștigat de câteva ori Premiul „Polobocul de Aur”, conferit micilor vinificatori, pentru cel mai bun vin roșu. Lidia Mîra

