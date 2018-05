FOTO. De la mic la mare, au pus roțile în mișcare. Cursa de ciclism Kids Criterium, finalizată cu succes la Chișinău

11:00

Întrebat despre viziunea pe care o are față de „Termoelectrica”, candidatul Partidului Unității Naționale, Constantin Codreanu, a spus că are aceeași viziune ca și față de alte întreprinderi municipale. Adversarul său din partea Partidului Național Liberal, Alexandra Can, a menționat însă că „Termoelectrica” demult nu mai este în gestiunea Primăriei. „Ați rămas în urmă de când sunteți la Parlament”, a spus Can. Declarațiile au fost făcute în cadrul dezbaterilor electorale de la Radio Moldova.