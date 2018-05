Horoscopul săptămânii

16:15

Datorită conținutului de fibre ajută la reglarea digestiei și sunt indicate a fi consumate în caz de constipație. Coacăzele negre mai ales se remarcă printr-un conținut important de fitochimicale numite antocianine, care consumate regulat pot preveni instalarea cancerului, a îmbătrânirii premature, inflamațiilor și bolilor neurologice. Protejează și tratează afecțiunile pielii Consumul de coacăze previne apariția bolilor cardiovasculare. Potasiul pe care îl conțin ajută la reglarea presiunii sângelui, potrivit clicksanatate.ro, citat de exquis.ro. Vitamina C asigură buna funcționare a sistemului imunitar și producția de colagen, grăbirea procesului de vindecare a rănilor apărute mai ales la suprafața pielii, cât și la protejarea de instalarea factorilor cancerigeni. Nu trebuie să uităm de aportul de magneziu pe care îl aduc aceste fructe în organismul tău. Acest mineral ajută sistemul nervos, muscular, cardiac cât și masa osoasă. Au un mic rol și în întărirea imunității dar mai ales în reglarea glicemiei în sânge. Știai că… …fragii previn alergiile, detoxifică organismul și îl energizează? …agrișele sunt bogate în antioxidanți, au acțiune hepatică și protectoare asupra sistemului cardiovascular? …zmeura ajută în prevenirea cariilor dentare și a afecțiunilor oculare? De ce sunt indicate în curele de slăbit Aceste fructe sunt hipocalorice, sărace în grăsimi, ceea ce le face perfecte pentru a menține greutatea sub control. Mai ales că o porție de coacăze îți asigură un aport de 63 de kcal dintr-un aport maxim de 2000 de kcal pe zi cât ai nevoie. Fibrele conținute se digeră lent și oferă senzația de sațietate.