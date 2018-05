Fostul director Apă-Canal, achitat într-un dosar penal pentru abuz de putere

15:10

Astăzi, la Lisabona, Portugalia, are loc finala concursului Eurovision 2018. După cele două semifinale care au avut loc pe 8 și pe 10 mai, Republica Moldova s-a calificat în finală. Trupa DoReDoS care în acest an reprezintă Republica Moldova va ieși pe scenă sub numărul 19, scrie Unimedia. Producătorii show-ului au explicat că există anumite reguli care decid ordinea țărilor și asta depinde foarte mult de show și stilul muzical. Se va evita ordinea consecutivă a două țări care sunt reprezentate de același stil de muzică, de exemplu o piesă rock nu va fi urmată de o altă melodie rock. Ordinea evoluării pe scena Eurovision: 1. Ucraina 2. Spania 3. Slovenia 4. Lituania 5. Austria 6. Estonia 7. Norvegia 8. Portugalia 9. Marea Britanie 10. Serbia 11. Germania 12. Albania 13. Franța 14. Republica Cehă 15. Danemarca 16. Australia 17. Finlanda 18. Bulgaria 19. Republica Moldova 20. Suedia 21. Ungaria 22. Israel 23. Olanda 24. Irlanda 25. Cipru 26. Italia Amintim că Moldova a evoluat în semifinala din 10 mai și a acces în finală alături de alte nouă țări, ca Ucraina, Suedia, Australia, Danemarca. Rusia și România nu au reușit să se califice în finală.