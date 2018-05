Scandal la Eurovision 2018. La Lisabona a început campania „Zero puncte pentru Israel” ca reacție la acțiunile militare desfășurate în Siria și Palestina

17:45

Pe 19 mai, la Moldexpo va fi desfășurat pentru a doua oară No Rest OM Fest – un festival cu un tumult de energie și antrenamente în regim non-stop. Pilates, dansuri, fly yoga, crossfit, slackline, boxing și jiu-jitsu, training funcțional și alte sporturi populare de oraș. Plus lecții interesante și multă mâncare sănătoasă.