O soferiță beată a provocat un adevărat carambol pe o stradă din Moscova

Dating-ul nu este o treabă ușoară pentru nimeni, dar cu ajutorul acestor șapte reguli secrete ale atracției, poate deveni un joc mult mai simplu decât îți poți imagina. Dragostea și atracția sunt două dintre cele mai complicate lucruri pe care le putem experimenta ca oameni într-o viață. În timp ce mulți caută fericirea în locul nepotrivit și se folosesc de mijloace precum averea sau operațiile estetice pentru a se face mai atrăgători și pentru a-și spori șansele de a își găsi un partener, alte persoane apelează doar la niște reguli secrete ale atracției. Cu toții știm că lucrurile bune o să apară în viața noastră atunci când suntem pregătiți să le primim și când ne oprim din a mai căuta acea fericire supremă. Răbdarea și o atitudine pozitivă asupra vieții pot face minuni nu numai pe plan amoros, dar și în viața de zi cu zi în general. Descoperă cele 7 reguli secrete ale atracției care te vor ajuta să găsești partenerul ideal Cultura pop ne-ar putea face să credem că femeile au mai multă răbdare cu bărbații decât viceversa, dar în realitate nu este deloc așa. Studiile au dovedit de nenumărate ori că femeile sunt primele care să pună stop unei relații dacă nu mai aud nimic de la partener în mai putin de șapte zile, pe când bărbații sunt dispuși să aștepte până la 11-25 zile înainte să pună capăt unui parteneriat. Bărbații sunt de asemenea cu până la 80% mai dispuși să meargă la o primă întâlnire cu cineva de care nu se simt încă atrași. Studiile arată că atât femeile cât și bărbații își schimbă tonul si volumul vocii atunci când vorbesc cu cineva de care se simt atrași. Pentru ambele sexe tonul vocal scade. Acest nou ton este într-adevăr considerat mai atrăgător de către partener decât tonul normal al vocii aceleiași persoane. Se pare că generația bunicilor noștri nu a fost așa cuminte precum credeam, contrar a ceea ce spun ei. Studiile arată că în cercul oamenilor născuți în jurul anului 1940 mai mult de 8 din 10 oameni au întreținut relații sexuale înainte să se căsătorească. Studiind generatiile de la 1940 în sus, 95% din oameni au făcut sex cel puțin o dată înainte de a se căsători. Deși frumusețea este definită diferit de către fiecare dintre noi, trebuie să fim realiști și să recunoaștem că la început o atracție fizică puternică este printre cele mai importante lucruri care dictează de cine ne îndrăgostim. Studiile au arătat că deși oamenii pot trece cu vederea printr-o mulțime, le este greu să nu fie distrași de persoanele atrăgătoare. Da, bărbații aceia din parc, care au căței, au șanse mult mai mari să-ți ia numărul de telefon decât oricine altcineva, chiar de trei ori mai multe șanse. Cei mai mulți bărbați vor fi de acord cu acest aspect (probabil au încercat și ei), dar nici studiile nu s-au lăsat mai prejos și au dovedit același lucru. Ai mai multe șanse să îl faci să te invite și la o a doua întâlnire dacă te îmbraci în culoarea roșie. Există studii care au dovedit că bărbații se vor simți mai atrași de o femeie care poartă acestă culoare, chiar dacă o alta poartă exact același tip de ținute, doar că într-o nuanță diferită. Bărbații vor fi mai interesați să pornească discuții intelectuale cu o femeie îmbrăcată în roșu, așa că dacă ți-ai propus să îl cucerești chiar de la prima întâlnire, acum știi care este secretul. Deși fiecare dintre noi caută lucruri diferite atunci când ne uităm la un bărbat, știința ne spune că, chiar și inconștient, ne interesează averea partenerului. Nu în scopuri egoiste, dar ca pur fapt că averea și prestigiul indică ce fel de persoană este acesta și dacă merită sau nu atenția noastră. 