Încă un focar de pestă porcină africană, înregistrat în sudul ţării

12:10

Tânără din Sudan, condamnată la moarte după ce și-a ucis soțul: Bărbatul o violase cu ajutorul rudelor Activiști din toată lumea s-au mobilizat zilele acestea într-o încercare disperată de a salva de la moarte o tânără de 19 ani din Sudan. Fata a fost obligată de familie să se căsătorească la vârsta de 16 ani, numai pentru a fi violată de soțul ei, cu ajutorul rudelor lui. Tănăra de 19 ani din Sudan a fost condamnată la moarte de o curte din Omdurman, după ce și-a înjunghiat mortal soțul cu care a fost obligată să se căsătorească. Familia bărbatului a fost cea care, joi, a cerut pedeapsa capitală pentru Noura Hussein, refuzând eventuale despăgubiri de ordin material, scrie digi24. Cazul a atras atenția întregii lumi, după ce pe Twitter a apărut și s-a viralizat rapid campania Justice for Noura. Echipa care se ocupă de apărarea tinerei are la dispoziție 15 zile pentru a face apel. „A fost șocant momentul în care judecătorul m-a condamnat la moarte. Am știut că voi fi executată și nu voi apuca să-mi împlinesc visurile”, a spus Noura. Cazul, care aduce din nou în atenția publicului problema căsătoriilor aranjate și a violurilor din cadrul acestor căsnicii, este plin de detalii șocante. Noura a fost obligată să se căsătorească la vârsta de 16 ani. Fata a fugit imediat după nuntă și s-a adăpostit în casa unei mătuși, unde a rămas pentru următorii trei ani. Familia însă a păcălit-o să se întoarcă acasă, după care a dat-o pe mâna familiei soțului ei. După șase zile, soțul a violat-o cu ajutorul fratelui sau, a unei rude și a unui martor. Următoarea zi, când soțul ei a încercat să o violeze din nou, tânăra l-a înjunghiat, într-un act de autoapărare, și a fugit la părinți, care au predat-o autorităților. Muawya Khidir, membru din echipa apărării lui Noura, a declarat pentru presa locală că pedeapsa primită de tânără nu este dreaptă, din moment ce aceasta era sub șocul rezultat în urma violului și nu era stabilă din punct de vedere mintal. Un martor la citirea sentinței a povestit pe Twitter că rudele bărbatului ucis de Noura s-au bucurat și au început să aplaude atunci când fata a fost condamnată la moarte. Acum Equality Now vrea să ceară clemență în numele tinerei de la președintele Sudanului Omar al-Bashir. Oameni din întreaga lume s-au mobilizat și au semnat o petiție pentru a-i salva viața tinerei din Sudan. O puteți semna și voi, accesând acest link. Sursă: digi24.ro Record Tânără din Sudan, condamnată la moarte după ce și-a ucis soțul: Bărbatul o violase cu ajutorul rudelor apărut pentru prima dată RTR Moldova | Portal de știri despre ultimele evenimente din Moldova și din întreaga lume.