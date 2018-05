Un barbat s-a stins pe loc, iar altul a fost transportat in stare grava la spital, dupa ce masina in care se aflau s-a izbit intr-un microbuz de pe ruta Revaca - Sangera, plin cu pasageri

Totul s-a intamplat in aseara in jurul orei 23:30 la intrare in localitatea Revaca. Potrivit politiei,

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md