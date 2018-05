Andrei Năstase, de Ziua Internațională a Asistentului Medical: Mi s-a întâmplat și mie să ajung pe paturile de spital

18:30

Google a lansat o nouă facilitate pentru serviciul său de mail, care foloseşte inteligenţa artificială pentru ajuta utilizatorii să scrie mai repede mesajele. Cea mai recentă opţiune din Gmail se numeşte Smart Compose şi are rolul de a ajuta utilizatorii în compunerea mesajelor prin sugerarea unor fraze complete în contextul particular al fiecărui mail. Smart Compose este o evoluţie a funcţiei Smart Reply, care sugera scurte cuvinte pentru compunerea şi transmiterea unor răspunsuri rapide la mesajele primite. Noua facilitate lucrează în fundal şi sugerează fraze pe care utilizatorii pot alege sau nu să le folosească în cadrul mesajelor. Acestea sunt afişate sub forma unui mic pop-up pe care utilizatorii pot da click sau apăsa tasta Enter în cazul în care sugestia este considerată utilă. În spatele aceste funcţii, conţinutul mesajelor primite şi trimise de utilizatori sunt analizate de un algoritm de inteligenţă artificială. Acesta învaţă în timp din miliardele de mesaje la care are acces, încercând să înţeleagă contextul în care sunt folosite cuvintele. În măsura în care sugestiile AI-ului se dovedesc chiar utile, utilizatorii nu doar că vor câştiga timp în compunerea mesajelor, dar vor putea elimina şi eventualele greşeli care s-ar putea strecura în mod normal. Google spune că, dincolo de cuvinte, AI-ul ţine cont şi de alte elemente de context în afară de text. Spre exemplu, pentru mesajele trimise vinerea acesta va sugera ca încheierea să conţină o urare legată de week-end. Funcţia Smart Compose face parte din noua interfaţă lansată recent de Google şi va deveni disponibilă tuturor utilizatorilor pe parcursul următoarelor săptămâni.