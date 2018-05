Vaticanul infirmă vizita Papei Francisc în România. NU s-a convenit nimic

12:00

Pavel Filip a trecut în revistă cele mai importante reforme: cea a administrației publice centrale, crearea Agenției Servicii Publice, astfel încât oamenii să poată beneficia la un ghișeu unic de cele o mie de servicii publice, precum și toate reformele în beneficiul mediului de afaceri. Drept rezultat, a subliniat el, anul trecut am avut o creștere economică de 4,5%, iar salariul mediu pe economie a crescut cu 12%, până la 5700 lei, anul acesta depășind 6000 de lei. Un accent aparte este pus pe sectorul IT, care generează cel mai mare salariu pe economie, în medie, 17 mii de lei, a subliniat premierul. Toate aceste evoluții pozitive au permis creșterea alocațiilor pentru programele sociale și de sănătate. În context, a fost menționată realizarea cu succes a reformei pensiilor, majorarea mai multor alocații și indemnizații, dar și schimbările din sistemul de sănătate, pentru creșterea calității serviciilor de asistență medicală. Pavel Filip s-a referit și la mai multe proiecte de amploare inițiate – Programul Prima Casă, Programul Drumuri Bune pentru Moldova și lansarea Serviciul 112 – toate cu efecte directe și concrete asupra cetățenilor, relevă serviciul de presă al Guvernului. Totuși, premierul a menționat că nu s-a ajuns încă la nivelul necesar al calității vieții în țara noastră, în acest sens fiind setate trei priorități majore pentru anii 2019-2021: educația, justiția și infrastructura. „Vom investi în viitorul copiilor noștri, în corectitudine și onestitate și în calitatea vieții. Asta ne propunem pentru următorii ani. În același timp, vom continua să ne concentrăm eforturile pe asigurarea unui mediu de afaceri favorabil, pe grijă față de oameni prin implementarea măsurilor de protecție socială și vom încerca să construim un sistem de sănătate modern. Știm ce trebuie făcut și vom face. Cu muncă și dedicație”, a spus Pavel Filip. Șeful Executivului a evidențiat și progresele pe dimensiunea transnistreană, relațiile bune cu statele vecine și cooperarea bazată pe încredere cu partenerii de dezvoltare. „Merită notate de asemenea dezvoltarea relațiilor cu Statele Unite ale Americii, dar și eforturile noastre pentru depășirea perioadei complicate din relațiile cu Moscova. Chișinăul are astăzi o politică externă demnă și eficientă”, a mai adăugat prim-ministrul. În discursul său, Pavel Filip s-a referit și la „furtul miliardului”, chiar dacă a evitat să pronunțe această sintagmă: „Pentru a crește încrederea în instituțiile statului, ne-am concentrat eforturile inclusiv pe stabilizarea sectorului bancar, pe care l-am preluat într-o stare dezastruoasă, după ce frauda bancară ne-a arătat toate deficiențele din acest sistem. Încet, încet, cu susținerea FMI, am făcut ordine în acest domeniu, consolidând atribuțiile BNM și asigurând transparența acționarilor în bănci. Aceste eforturi s-au materializat în rezultate concrete, iar la începutul acestui an am putut deja anunța venirea unui investitor străin important: Banca Transilvania, care împreună cu BERD au devenit acționari majoritari la o bancă de la noi. Pentru noi, acesta este un semn de încredere că lucrurile reintră în normalitate și că suntem pe drumul corect”. La finalul alocuțiunii sale, premierul a îndemnat opoziția să-și schimbe abordarea și să vină cu critici constructive și propuneri despre cum se pot face lucrurile mai bine în țară. Totodată, Pavel Filip a îndemnat cetățenii să aibă curaj să încredere. „Noi cerem doar să fim judecați după rezultate, iar încrederea în ceea ce facem ne va duce la rezultate. Avem planuri mari și clare cu Republica Moldova. Pentru realizarea acestora avem nevoie de încredere, viziune, multă muncă, determinare și dedicație. Împreună putem face din țara noastră – țara în care vrem să trăim”, a conchis premierul.