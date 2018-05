Un nou expert în cadrul CUC din partea Delegației Republicii Moldova

15:50

Finala Eurovision 2018: Numărul sub care va ieși trupa DoReDoS pe scenă Reprezentanții Moldovei la Eurovision s-au calificat în finală, iar organizatorii deja au decis ordinea în care vor evolua țările pe 12 mai. Trupa DoReDoS va ieși pe scenă sub numărul 19, în schimb vecinii noștri din Ucraina vor ieși primii pe scena de la Lisabona. Mai jos lista țărilor și ordinea în care vor ieși pe scenă: Sursă: tv8.md