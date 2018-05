(INTERVIU VIDEO) Maia Sandu: Dacă Silvia Radu va ajunge la Primărie, va face jocul lui Plahotniuc și îl va ajuta să își consolideze puterea

20:01

Republica Moldova se rostogolește, de ceva timp, spre regim autoritar, iar peste 4 ani am putea ajunge acolo unde este Rusia astăzi, declară lidera Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Maia Sandu. Potrivit acesteia, pentru alegerile parlamentare care ar urma să se desfășoare în toamna acestui an, PAS și Platforma Demnitate și Adevăr își propun să […]