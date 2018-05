Sinteza zilei 11.05.2018

15:30

Lidia Chireoglo, ofițerul superior de urmărire penală din cadrul Centrului Național Anticorupție, a fost desemnată de Parlament în funcția de vice-director al CNA. La concurs au participat șase persoane. {{288792}}Lidia Chireoglo, are 37 de ani, este absolventă a facultăţii de drept economic a ULIM, are o experienţă profesională de 13 ani în domeniul jurisprudenţei, este căsătorită şi are doi co