Noi detalii în cazul suicidului din capitală: Bărbatul s-a împușcat chiar în ziua când i-a fost pus sechestru pe apartament

14:10

Despre ce a vorbit prim-ministrul Pavel Filip în Parlament și cum a răspuns la întrebările deputaților Premierul Pavel Filip a venit astăzi în Parlament și a prezentat raportul anual privind implementarea Programului de activitate al Guvernului pentru anii 2016-2018, potrivit unei decizii a membrilor Biroului permanent al Legislativului. Discursul premierului îl găsiți mai jos. ”Am venit în fața dumneavoastră pentru a prezenta raportul de activitate al Guvernului pe anul 2017, dar dincolo de cifre și acțiuni concrete, avem câțiva indicatori importanți care ne arată că mergem în direcția cea bună, dar, în același timp, că este momentul să facem pași și mai mari, și mai rapizi, astfel încât oamenii să simtă îmbunătățiri mai consistente ale vieții de zi cu zi. După anul 2016 în care am reușit să stabilizăm economic țara, în 2017 am pus bazele unor procese de reformă, iar în 2018 începem să construim. La propriu și la figurat. În general, nu obișnuiesc să vorbesc în termeni laudativi și triumfaliști. Prefer ca acțiunile Guvernului să vorbească în locul nostru, iar rezultatele obținute să fie simțite în primul rând de cetățeni. De aceea, astăzi am venit în fața dvs. nu ca să vă prezint un raport în care să ne lăudăm, ci, mai degrabă, ca să vă comunic anumite evoluții, astfel încât să aveți un tablou corect atunci când discutăm și să puteți veni cu propuneri constructive. O să profit totodată de această ocazie pentru a mă adresa astăzi și cetățenilor. Vreau să știe că deși avem în acești doi ani evoluții relativ pozitive, nu ne-am făcut comozi cu aceste realizări. Știm foarte clar unde mai avem de muncit. Și o vom face în continuare. Astfel încât fiecare să simtă schimbări concrete. Stimați deputați, Am început aceste schimbări unde a fost mai dureros, chiar din Guvern. În 2017 am inițiat reforma administrației publice centrale. Am tăiat în jumătate numărul ministerelor, prin urmare și numărul angajaților din Guvern s-a redus în jumătate, de la 2000, la puțin peste 1000. Ce este important este că fondul de salarizare a rămas același, ceea ce a dus la stabilirea unor salarii competitive și stoparea fluxului de persoane profesioniste din Guvern. Este important să conștientizăm că schimbările încep de la îmbunătățirea calității politicilor, care pot fi elaborate de funcționari profesioniști. De menționat că nu doar majorarea salariilor funcționarilor a fost ca țintă. La nivelul ministerelor au fost îmbunătățite business-procesele, eliminate funcțiile improprii, delimitate competențele de elaborare a politicilor de cele de reglementare și control. A fost introdus institutul secretarilor de stat, ceea ce înseamnă depolitizarea funcțiilor publice de conducere de nivel superior. Economii de peste 100 de milioane de lei au fost obținute din contul optimizării cheltuielilor administrative. Reforma administrației publice continuă până în 2020, urmează reforma administrației publice locale. Astfel încât, în curând, vom avea autorități reformate, iar interacțiunea cetățeanului cu serviciile publice va fi mai simplă și mai eficientă. Ca să simplificăm lucrurile pentru cetățeni, am creat în 2017 Agenția Servicii Publice, prin comasarea a 5 instituții, astfel încât oamenii să poată […] Record Despre ce a vorbit prim-ministrul Pavel Filip în Parlament și cum a răspuns la întrebările deputaților apărut pentru prima dată RTR Moldova | Portal de știri despre ultimele evenimente din Moldova și din întreaga lume.