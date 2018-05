Inspectorii de patrulare anunță o nouă operațiune ”Nopți Albe” – vor fi prezenți în week-end pe drumurile din toată țara

05:01

Berbec S-ar putea ca in urmatoarele zile sa fiti inconjurati de prieteni, cu scopul de a sarbatori reusita cuiva. Din punct de vedere financiar, este posibil sa observati o imbunatatire substantiala; daca ati schimbat recent planul de buget, in sfarsit va veti bucura de faptul ca da roade. Veti fi tentati sa cheltuiti acesti bani pe ceva grandios, insa astrele nu sunt favorabile cu privire la astfel investitii in urmatoarea perioada ...