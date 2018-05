În zilele de weekend, pe mai multe străzi din capitală, traficul rutier va fi suspendat

14:40

Învingătoarea concursului, Lidia Chireoglo, are 37 de ani, este absolventă a facultăţii de drept economic a ULIM, are o experienţă profesională de 13 ani în domeniul jurisprudenţei, este căsătorită şi are doi copii, se arată într-un comunicat de presă emis de CNA.În activitatea sa, directorul Centrului este asistat de doi adjuncţi. Prin urmare, va mai fi organizat un concurs pentru ocuparea celei de-a doua funcţie de vice-director. Anterior, presa a scris că Lidia Chireoglo a participat la concursul public pentru funcția de șef al Autorității Naționale de Integritate. Dânsa a trecut toate etapele concursului până la proba testului la poligraf, dar a cerut amânarea verificării la această probă, astfel câștigătoare a fost desemnată Rodica Antoci.Potrivit declarației de avere, în anul 2017 Chireoglo a declarat un salariu de 229.976 de lei din activitatea de la CNA. Soțul său a ridicat un salariu de 58.