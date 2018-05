Avea o datorie față de statul ucrainean și a încercat să traverseze clandestin hotarul. Un moldovean riscă doi ani de închisoare

13:10

Moldova.org a mai pregătit un test interactiv pentru voi. De data aceasta, am pregătit cinci situații în care va trebui să ne spuneți dacă o știre este falsă sau nu, iar vă vom arăta cum se verifică. În alte situații, va trebui să demonstrați că sunteți informat. Succes! The post Test / Cum recunoști informațiile false și cum să nu te lași manipulat appeared first on Moldova.org.