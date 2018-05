Assad: Rusia nu va permite izbucnirea celui de-al treilea război mondial

13:01

PAS va expedia o scrisoare Premierului, cu solicitări privind modul de finanțare a partidelor politice și a campaniilor electorale Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) va transmite, astăzi, Premierului Pavel Filip, o scrisoare în care detaliat indică probleme ce țin de finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale, transmite CURENTUL. În cadrul unei conferințe de presă, lidera PAS, Maia Sandu, a spus că scrisoarea vine în contextul unei altei scrisori adresate instituțiilor europene. "„La 1 mai am transmis o scrisoare către Președintele Parlamentului European, Președintele Consiliului European și Președintele Comisie Europene unde am vorbit despre îngrijorările noastre cu privire la modificarea sistemului electoral, hărțuirea societății civile, amenințarea oamenilor de afaceri, etc.. Le-am cerut instituțiilor europene să facă presiuni pe guvernarea de la Chișinău pentru a organiza alegeri libere și corecte. Din informațiile pe care le cunoaștem, scrisoarea a fost discutată cu Pavel Filip în urma vizitei sale recente la Bruxelles. Răspunsul dumnealui a fost că nu-i este clar ce pretenții avem la modul de finanțare a partidelor și campaniilor electorale. Am văzut că am fost invitați la dialog cu autoritățile. Nu ne interesează nici un dialog mimat, ne interesează soluții concrete. Astfel, venim cu o scrisoare către Pavel Filip unde indicăm cu detalii solicitările noastre. Am solicitat, de asemenea, un dialog sincer cu Pavel Filip în fața cetățenilor. Credem că, este mai util să mergem împreună la Televiziunea Națională pentru a discuta", a spus Maia Sandu. Astfel, în scrisoarea sa, PAS a înaintat 6 solicitări/recomandări către Pavel Filip. 1. Modificarea Legii pentru a permite efectuarea donațiilor mici și transparente din partea Diasporei. Limitarea cuantumului la 2-3 salarii medii, prin transferuri bănești. 2. Modificare Legii astfel încât să fie limitate donațiile în numerar (cash) la 2-3 salarii medii. 3. Guvernarea să întreprindă măsuri concrete ca organele responsabile ale statului să verifice aspectele ce țin de finanțarea partidelor și campaniilor electorale. 4. Interzicerea finanțării directe prin intermediul fundațiilor controlate de politicieni. 5. Modificarea din Codul Electoral al articolului care interzice partidelor de a aduna donații. În acest caz, partidele vor fi obligate să facă publică lista donatorilor. 6. Instalarea în secțiile de votare a unui sistem de monitorizare video pentru a putea urmări online procesul de votare. Sursă: curentul.md