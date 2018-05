Promo-LEX solicită CEC-ului să renunțe la modificările ce vor complica acreditarea observatorilor naționali și a celor internaționali

19:50

Posibilitatea abolirii regimului de vize pentru cetățenii Republicii Moldova, precum și extinderea relațiilor moldo-emiriene în diferite domenii au fost discutate astăzi la Abu Dhabi de ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Tudor Ulianovschi, cu vicepremieul, ministrul emirian al Afacerilor Interne, Sheikh Saif bin Zayed Al Nahyan. În opinia interlocutorilor, abolirea regimului de vize pentru cetățenii […] The post Abolirea regimului de vize pentru cetățenii moldoveni în EAU, discutată de ministrul Ulianovschi și vicepremierul emirian appeared first on Moldova.org.