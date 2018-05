SONDAJE: CE scoruri ar obține partidele la viitoare alegeri parlamentare

09:45

Iata cele 3 zodii in care sunt nascute femeile frumoase ca florile: Berbec Femeia Berbec stie ce vrea si este foarte hotarata. Poate tocmai de aceea se si ingrijeste pe sine foarte mult, fiindca se respecta si nu vrea alaturi decat un barbat care sa o pretuiasca in egala masura. Este extrem de frumoasa si de seducatoare. Atunci cand intra intr-o incapere reuseste sa atinteasca toti ochii asupra sa. E o amazoana in toata regula, care imbina perfect finetea cu forta. Leu Femeia Leu e constienta ca este frumoasa din cap pana in picioare si este foarte mandra de aceste calitati ale ei. Are un magnetism aparte, te atrage si te respinge intr-un joc al seductiei extrem de senzual. Formele sale voluptoase si privirea adanca fac din aceasta femeie una dintre cele mai captivante cu putinta. Are toti barbatii la picioare, hipnotizati de armonia intregului sau. Balanta Delicata ca cea mai gingasa floare. Asa este nativa din zodia Balantei. Are un trup plapand, o voce suava, calma, iar barbatii sunt cuceriti iremediabil de prezenta sa de-a dreptul erotica. Practic, nimeni nu ii poate rezista farmecelor sale. Ii place sa faca pe misterioasa si sa starneasca interesul, sa atate, sa intrige. Chiar daca pare foarte linistita, in dormitor isi dezlantuie latura senzuala, pasionala, potrivit ele.ro.