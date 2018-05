Primul SONDAJ care arată tendinţe noi pentru alegerile parlamentare

10:10

Cinci dintre cei mai căutaţi lideri ai reţelei teroriste Stat Islamic au fost capturaţi Cinci lideri ai reţelei teroriste Stat Islamic au fost capturaţi în Irak, într-o operaţiune a serviciilor americane şi irakiene, afirmă surse citate de cotidianul The New York Times, informaţia fiind confirmată de preşedintele SUA, Donald Trump, transmit Mediafax și MOLDPRES. Arestările au fost efectuate în cursul unei operaţiuni pentru localizarea unor lideri ai reţelei teroriste Stat Islamic care se ascundeau în Siria şi Turcia. «Este vorba de o victorie semnificativă a coaliţiei conduse de Statele Unite care luptă împotriva reţelei extremiste, evidenţiind consolidarea relaţiei între Washington şi Bagdad», comentează cotidianul The New York Times. Doi oficiali din cadrul serviciilor secrete irakiene au declarat că au fost capturaţi patru irakieni şi un sirian responsabili de administrarea teritoriilor aflate sub controlul reţelei Stat Islamic în Deir al-Zour (Siria), de securitatea internă a organizaţiei teroriste şi de conducerea structurilor islamiste care emit decrete religioase. Serviciul irakian de Informaţii Externe a confirmat arestarea liderilor terorişti, fără însă a oferi detalii despre operaţiune. Informaţiile au fost confirmate de preşedintele Statelor Unite, Donald Trump. «Cinci dintre cei mai căutaţi lideri ai reţelei teroriste Stat Islamic au fost capturaţi!», a transmis Donald Trump joi prin Twitter. Sursă: moldpres.md