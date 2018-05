Bugetul de stat pentru anul 2018 rectificat pozitiv. Ce domenii primesc mai mulţi bani

15:20

Arena Chişinău ar putea fi vândută unor investitori din lumea arabă În pofida unor campanii propagandistice îndreptate contra opoziţiei, cea care cel mai tare este interesată de banii din lumea arabă este guvernarea actuală. Cel puţin Guvernul actual a anunţat că este gata să vândă investitorilor din lumea arabă o serie de companii ale statului să le creeze condiţii favorabile pentru realizarea de proiecte investiţionale, inclusiv a Arenei Chişinău, arenda pentru zeci de ani a terenurilor agricole etc. Cele mai active acţiuni sunt întreprinse în relaţia cu Emiratele Arabe Unite, unde a fost inaugurată deja şi o ambasadă, iar la finele anului trecut Centrul Național Anticorupție, a exclus această ţară şi din lista celor 54 de țări și regiuni off-shore. La rând este eliminarea regimului de vize şi realizarea de proiecte investiţionale, scrie Mold-Street. „Ne dorim intensificarea cooperării comercial-economice și investiționale cu EAU și încurajăm companiile din Emiratele Arabe Unite să participe în activitatea zonelor economice libere, parcurilor industriale și parcului IT din Republica Moldova, care oferă condiţii atractive pentru investitorii străini”, a declarat miercuri, 9 mai, Chiril Gaburici, ministrul Economiei și Infrastructurii la o întâlnire bilaterală cu ministrul Economiei din Emirate, Sultan bin Saeed Al Mansouri. Privatizare pe banii arabilor De asemenea Gaburici a invitat companiile din EAU «să participe la concursurile de privatizare a proprietății publice, unde vor fi expuse companii autohtone din diverse domenii». Chiril Gaburici a evidențiat sectoarele care s-au dezvoltat în ultimii ani și prezintă un interes sporit pentru investitorii străini, cum ar fi tehnologiile informaționale și automotive. Totodată, ministrul a îndemnat oamenii de afaceri din EAU să investească în domeniile cu oportunități mari de dezvoltare – transport avia, turism, agricultură, infrastructură. Ministrul Economiei din EAU Sultan bin Saeed Al Mansouri a menţionat interesul investitorilor arabi de a dezvolta parteneriate în domenii precum infrastructura, agricultura, turismul, sectorul IT și cel energetic. EAU nu este singura ţară arabă, curtată intens de Guvernarea actuală pentru atragerea de investiţii. În listă figurează Arabia Saudită, Qatarul etc. Rezultatul acestor acţiuni se face vizibil şi în comerţul exterior. De exemplu în primul trimestru al acestui an exporturile pe piaţa Emiratelor Arabe Unite au crescut de aproape şase ori, până la circa şase milioane de dolari (aproape un procent din exportul ţării). În consecinţă EAU a depăşit pieţe tradiţionale de desfacere a producţiei din Moldova precum SUA, Kazahstanul, China sau ţările baltice. Şi livrările în alte state arabe au crescut semnificativ: în Arabia Saudită — de 2,1 ori, în Egipt — de 5,5 ori, în Qatar — de 2,4 ori. Doar că cotă acestora rămâne încă una nesemnificativă. Mult mai important este ce exportăm în aceste state. Şi aici e vorba în special de materii prime: cereale, vite şi fructe. Arena Chişinău Mai adăugăm că una din potenţialele ţinte pentru atragerea investiţiilor din lumea arabă este Arena Chişinău, proiect iniţiat şi promovat intens de Partidul Democrat. Astfel anterior s-a anunțat că omul de afaceri Rashid S. Al-Rashid (din Arabia Saudită), este gata să investească bani în construcția unui complex sportiv multifuncțional […] Record Arena Chişinău ar putea fi vândută unor investitori din lumea arabă apărut pentru prima dată RTR Moldova | Portal de știri despre ultimele evenimente din Moldova și din întreaga lume.