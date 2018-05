Tirajul ziarului „Cuvântul” a fost sechestrat. Află cum a reacționat premierul Pavel Filip

14:30

Cu ocazia acestei sărbătpri, agenția Rador a realizat un documentar în care explică pe larg cum că Ziua Regalităţii are o triplă semnificaţie legată de istoria României şi, în particular, de regele Carol I: la 10 mai 1866, Carol de Hohenzollern Sigmaringen a sosit la București și a depus în fața Parlamentului României jurământul de credință fiind încoronat Principe al României cu numele Carol I, la 10 mai 1877 Principele Carol I a proclamat Independența României, țara noastră devenind liberă, suverană, ieşită de sub vasalitatea formală a Imperiului Otoman şi, în fine, la 10 mai 1881 România devenea regat, iar Carol I devenea primul rege al României. Aşadar, evoluţia statului naţional modern român, ale cărui baze au fost puse prin Unirea cea Mică, de la 24 ianuarie 1859, sub domnia lui Alexandru Ioan Cuza, este strâns legată de domnia de 48 de ani a lui Carol I, principe şi mai apoi rege al României (1866 -1914). În urma plebiscitului din 2/14 – 8/20 aprilie 1866, prin care principele Carol – Ludovic de Hohenzollenn a fost ales ca domn al României, sub numele de Carol I, cu 685.969 voturi pentru, 124.837 abţineri şi 224 Împotrivă, a votului din Parlament, din 28 aprilie /10 mai, când 109 deputaţi s-au pronunţat pentru principe străin şi doar şase s-au abţinut, Carol I a pus piciorul pe pământul României, la Turnul Severin, la 8/20 mai 1866, iar două zile mai târziu, la 10/22 mai, la Bucureşti, în Camera Deputaţilor, după un oficierea unui Te Deum, de către Mitropolitul Nifon, Carol a depus jurământul în faţa aleşilor neamului, începându-şi lunga perioadă de domnie, la numai 27 de ani. Imediat după aceea, Parlamentul României a adoptat la 29 iunie 1866 prima constituție a țării, una dintre cele mai avansate ale timpului, aceasta fiind inspirată din constituția Belgiei, care dobândise independența din 1831. Modernizarea României Domnia lui Carol I şi noua Constituţie au fost premisele dezvoltării economice şi modernizării ţării. La 9/12 mai 1877, Parlamentul, întrunit în şedinţă extraordinară, a votat o moţiune care proclama Independenţa de Stat a României, document devenit lege prin semnarea/promulgarea lui de către domnitorul Carol, la 10/22 mai 1877. După doi ani, ziua de 10 mai a început să fie sărbătorită marcând atât urcarea pe tron a domnitorului Carol I cât şi proclamarea Independenţei de Stat a ţării. În anul 1881, la 14/26 martie, a avut loc ceremonia de la Palatul Domnesc, în cadrul căreia a fost promulgată Legea privind proclamarea Regatului României, iar la 10/22 mai, adică la 15 ani de la urcarea lui Carol I pe tron, a avut loc încoronarea propriu-zisă a acestuia, devenit astfel primul rege al României. Cu acel prilej, Carol I declara: „Prin serbarea de azi, se încheie în mod strălucit o perioadă de 15 ani, bogată în lupte grele şi în fapte mari (…). Cu mândrie dar primesc aceasta coroană, care a fost facută din metalul unui tun stropit cu sângele eroilor noştri şi care a fost sfinţită de biserică. O primesc ca simbol al independenţei şi puterii României (…) Să trăiască iubita nostră Românie, astăzi încoronată prin virtuţile sale civice şi militare.” Ziua de 10 mai a fost sărbătoare naţională până în anul 1947, când aceasta a fost mutată cu o zi în urmă pe 9 mai, şi pentru a încerca şteregerea din memoria colectivă a oricărei urme a regalităţii. La 22 aprilie 2015, Camera Deputaţilor a înfăptuit cuvenita reparţie morală, proclamând ziua de 10 mai drept sărbătoare naţională. Evenimente prilejuite de această sărbătoare Muzeul Național al Țăranului Român celebrează Ziua Regalității invitând publicul joi, 10 mai 2018, la ora 19, la spectacolul „Ileana, Principesă de România”, care va avea loc la Studioul Horia Bernea. Piesa este pusă în scenă de și cu Liana Ceterchi, după o dramatizare de Edith Negulici a romanului autobiografic „Trăiesc din nou”. Primăria Municipiului București organizează, prin creart – Centrul de Creaţie, Artă şi Tradiţie al Municipiului Bucureşti, în parteneriat cu Institutul Cultural Român prin Academia di Romania de la Roma, expoziția „Arhitectură și Regalitate”. Expoziţia va avea loc la Galeria Academiei di Romania, în perioada 10 mai – 6 iunie 2018 și va fi vernisată în data de 10 mai 2018, ora 18:00, cu ocazia Zilei Regalității. Expoziția „Arhitectură și Regalitate” este semnată de acad. prof. dr. Răzvan Theodorescu, prof. dr. arh. Augustin Ioan, prof. dr. arh. Marius Marcu-Lapadat, curator – Ionel Stoicescu și se desfășoară sub Auspiciile Familiei Regale a României. Expoziția este însoțită de filmul documentar „Reședințe ale Regalității Române” (subiect și scenariu acad. prof. dr. Răzvan Theodorescu). La Institutul Cultural Român din Londra, va avea loc prima serie de reprezentații cu piesa de teatru “Războaiele Reginei”, în zilele de 10 și 11 mai 2018. Producția teatrală aparține Institutului Cultural Român și Companiei Teatrale Immersive din Londra. Sub bagheta regizorală a lui Cristian Luchian evoluează actrița Anca Doczi. Dramatizarea se bazează pe jurnalul de război al Reginei Maria a României. Tot pe 10 mai, se anunţă un spectacol în aer liber la Curtea de Argeş, la care vedete de prim rang din România vin să concerteze în cadrul unui eveniment de excepţie, de la ora 20:00, pe platoul din faţa Sălii de Sport. Evenimentul este dedicat Zilei Regalităţii şi este organizat de Primăria Bucureşti împreună cu Teatrul Exclesior iar ca parteneri sunt Primăria şi Consiliul Local Curtea de Argeş şi Centrul de Cultură şi Arte „George Topârceanu”. În perspectiva celebrării Centenarului Marii Uniri de la 1918, Consiliul Județean Argeș și Centrul de Cultură „Brătianu” vor organiza în data de 10 mai 2018, Colocviul Național „Brătienii si Regalitatea”, ce se va desfăşura la Vila Florica din Ştefăneşti-Argeș, Str. Aleea Stațiunii nr. 37.