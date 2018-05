VIDEO// R. Moldova s-a calificat în finala Eurovision 2018

13:45

Indicatorul arată că 17 companii au înregistrat un profit înainte de taxe și depreciere mai mare de 100%, ceea ce înseamnă că mărimea datoriei depășește profitul anual. De exemplu S.A. „Air Moldova” are un coeficient de 37.88 profituri anuale pentru a acoperi mărimea datoriei care a contractat-o; I.S. „Administrația de stat a drumurilor” are un coeficient de 1080.71; I.S. „Mecagro” are un coeficient de 115.26; S.A. „Energocom” are un coeficient de 16.29; I.S „Frecvențe Radio” 27.85, iar CTS un coeficient 25.94; S.A. „Franzeluța” are un coeficient de 7.81. Conform practicilor internaționale, un indicator mai mare de 4 sau 5 trebuie să bată alarma, fiindcă compania are o probabilitate mică să facă față obligațiilor financiare. Venitul total din vânzări a companiilor analizate reprezintă aproximativ 40 miliarde de lei, având în gestiune active în valoare de 74,7 miliarde de MDL. „Odată cu publicarea informației cu privire la performanțele economice ale companiilor de stat, factorii de decizii pot evalua performanța echipelor de management, iar societatea civilă are posibilitatea să pună presiune și să responsabilizeze factorul politic”, consideră Ion Butmalai. Indicatorului sustenabilității financiare a companiilor a fost calculat după indicele de lichiditate a companiei, indicatorul de profitabilitate a companiei, indicatorul de îndatorare a companiei și indicatorul performanței activității companiei. Analiza a inclus 50 de întreprinderi de stat (unde valoarea activelor depășește 1 milion MDL și statul deține o cotă mai mare de 51%) și a fost realizată în perioada ianuarie – martie 2018 în cadrul proiectului „Promovarea transparenței și sustenabilității financiare a politicilor regionale, a întreprinderilor de stat și a autorităților locale din Republica Moldova”. Articolul integral îl găsiți aici: