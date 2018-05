A fost sechestrat tirajul săptămânalului regional „Cuvântul”. ONG-urile de media cer ministrului de Interne să scoată sechestrul

14:31

Președintele României Klaus Iohannis a fost amendat cu 2.000 de lei de Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării. Decizia a fost luată după ce şeful statului a folosit apelativul „penali” referindu-se la anumiţi lideri politici. În replică, preşedintele Klaus Iohannis a anunţat că va contesta decizia Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării de a-l sancţiona cu 2.000 […] The post Președintele Klaus Iohannis a fost amendat cu 2.000 de lei appeared first on Moldova.org.