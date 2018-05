Un bărbat cu probleme psihice, anunţat în căutare, găsit lângă Gara feroviară din Lipcani

15:40

Serena Williams s-a retras de la turneul de tenis de la Roma. Câștigătoarea a patru titluri la Roma, Serena și-a anunțat retragerea cu o săptămână înainte de startul turneului Internazionali BNL d'Italia, scrie WTA Tennis. Foto: Guliver/Getty Images Anunțul a fost făcut pe pagina oficială de Twitter a turneului. We are so sad to announce that @serenawilliams, a 4-time Champion in Rome, has withdrawn from #ibi18. ???? Obviously we can't wait to see her again on Foro Italico's red clay, perhaps in 2019? ???? pic.twitter.com/CnM8tTadhY Serena Williams s-a retras și de la turneul de la Madrid. Americanca nu a dezvăluit motivele din cauza cărora nu va participa la turneele pe zgură, însă cel mai probabil sportiva nu este încă într-o formă suficient de bună pentru nivelul competiției, mai scrie WTA Tennis, și va profita de această pauză pentru a se antrena temeinic pentru French Open.