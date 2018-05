ONG-urile au transmis candidaților la funcția de primar o listă cu 11 angajamente, ce ar îmbunătăți viața locuitorilor din Chișinău

18:40

Cu prilejul împlinirii a 73 de ani de la terminarea celui de-al doilea război mondial, 1717 persoane vor beneficia de ajutor material unic. Ajutorul material va fi acordat participanților, precum și persoanelor cu dizabilități, în urma războiului mondial, în cuantum de 10.000 lei, persoanelor asimilate participanților – 5000 lei, soțiile (soții) supravețuitori, inapți de muncă, […]