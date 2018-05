Michalko: UE şi Moldova sunt foarte apropiate

09:10

Echipele Zimbru și Milsami vor juca în finala Cupei Moldovei Orange la fotbal Echipele Zimbru Chișinău și Milsami Orhei s-au calificat ieri în finala Cupei Moldovei Orange la fotbal, ediția 2017-2018, relatează MOLDPRES. Ambele s-au calificat în urma unor meciuri tensionante, dramatice, în timp suplimentar, după executarea loviturilor de departajare. Partida Zimbru – Dinamo-Auto Tiraspol s-a încheiat în timpul regulamentar nedecis (0-0). În cele două reprize suplimentare dictate scorul de asemenea nu a fost deschis. Au urmat loviturile de departajare în care "zimbrii" s-au dovedit a fi mai buni cu scorul 5-4. Antrenorul formației Dinamo-Auto, Igor Dobrovolschi a fost, ca de obicei, succint. "Totu-i simplu. Dacă vrei să învingi – trebuie să marchezi. Am pierdut", a spus el. Antrenorul "zimbrilor", Vladimir Aga a remarcat că în ajun a fost acordată atenție la antrenamente și loviturilor de la 11 metri. "A fost un meci dificil. Am luptat cu o echipă puternică. La antrenamentele din ajun am acordat multă atenție și executării loviturilor de departajare. Am învins și cu ajutorul lui Dumnezeu", a spus el. Milsami a promovat în finală în defavoarea formației Petrocub Hâncești. A învins-o în ultimul minut (120) al timpului suplimentar. În timpul regulamentar (90 de minute) scorul a fost egal, 1-1. Bugaiov a deschis scorul în minutul 13. Ambros a egalat în minutul 19 din lovitură de la 11 metri. Antoniuc a pus punctul pe "i" în minutul 120. "Am comis prea multe greșeli. Este greu să-ți revii după asemenea partide", a subliniat la conferința de presă antrenorul hânceștenilor Lilian Popescu. "Este bine că am reușit să evităm loviturile de departajare", a notat Veaceslav Rusnac, antrenorul echipei orheiene. Finala se va desfășura pe 23 mai la stadionul "Zimbru". Sursă: moldpres.md