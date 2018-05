ANALIZĂ// Cum îi hrănește Rusia cu eroism militarist pe nostalgicii URSS

16:15

1. Fa exercitii combinate! Nu face acelasi exercitiu zi de zi. Muschii se vor obisnui cu el. Fa antrenamente combinate. Incearca urmatorul program: luni – alearga, marti – urca scarile, miercuri – ridica greutati, joi – fa putin box, vineri – mergi cu bicicleta, sambata – sari coarda. 2. Tine pulsul ridicat! Un puls ridicat cel putin 30 de minute in fiecare zi iti va imbunatati metabolismul. Ca sa stii care este pulsul tau obisnuit, aplica urmatorul algoritm de calcul: scade varsta ta din 220, apoi inmulteste rezultatul cu 0,65, apoi cu 0,85. Acestia sunt parametri intre care trebuie sa lucrezi pentru a avea un metabolism optim. 3. Schimba ritmul! Alterneaza exercitiile de intensitate maxima cu activitati lente. In acest fel pulsul se va mentine ridicat, ceea ce va contribui la marirea timpului in care vor arde caloriile, potrivit sfatulparintilor.ro. 4. Rezista! Alege exercitiile care maximizeaza efortul muschilor si pe cele care iti lucreaza majoritatea partilor corpului. In acest fel metabolismul va fi accelerat. Iata cateva exemple: – Asaza-te in genunchi, cu palmele sprijinite pe podea. Indoaie cate un genunchi si du-l catre piept, in timp ce te ridici pe varfurile degetelor de la celalalt picior. Repeta de 20-50 de ori fara sa te opresti. – Ridicati in picioare, cu doua greutati in maini, faceti o genuflexiune. Ridicati-va si in acelasi timp duceti catre umar greutatile, apoi ridicati-le deasupra capului. Repetati miscarea de 15 ori. – Ridicati, cu greutati in maini, faceti o fandare in fata cu piciorul drept in timp ce duceti la umar greutatea din mana dreapta. Reveniti si schimbati piciorul. Apoi faceti din nou fandare in fata cu piciorul drept, in timp ce ridicati greutatea deasupra capului. Repetati miscarea de 10 ori. – Tine o minge medicinala in fata, cu mainile intinse, iar picioarele sa fie departate putin mai mult decat latimea umerilor. Ridica mingea deasupra capului, fara sa indoi coatele. Apoi du mingea catre sol in timp ce tu indoi genunchii, astfel incat coapsele sa fie paralele cu solul. Prinde din nou mingea si ridica-te in timp ce ridici si mingea deasupra capului cu coatele intinse. Repeta miscarea de 10-20 de ori.