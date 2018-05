Vitezomanii vor avea parte de „surprize” din partea polițiștilor: Mâine vor derula o acțiune de depistare a șoferilor, care nu respectă Regulamentul Circulației Rutiere

17:01

Unul dintre cei mai buni strategi americani vine la Chișinău. Elroy Sailor va susține joi, 10 mai, o conferință de presă pe tema „Life, liberty and the pursuit of happiness”. Evenimentul se va desfășura la sediul Info-Prim Neo din incita Casei Presei, str. Puşkin 22, of. 446, Chişinău de la ora 10.00.