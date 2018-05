S-a apropiat prea mult de Putin. Un veteran de război, împins de paza liderului de la Kremlin// VIDEO

13:50

Comisia de politică externă și integrare europeană a Parlamentului a aprobat candidatura doamnei Cristina Balan în calitate de ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Statele Unite ale Americii. Candidatura ambasadorului desemnat urmează a fi aprobată de Guvernul Republicii Moldova și, ulterior numită prin decret de președintele țării. Potrivit art.10 al Legii cu privire […]