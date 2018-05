Peste o sută de primari din România și Republica Moldova se vor reuni la Chișinău

13:20

Candidata independentă la funcția de primar al Chișinăului, Silvia Radu, acuză contracandidații săi că ar fi inițiat o campanie denigratoare împotriva sa, prin difuzarea unor informații false precum că ar intenționa să renunțe la cursa electorală. ”Unii politicieni încearcă să mă elimine din cursa pentru Primăria Chișinău, folosind metode urâte și lansând zvonul precum că […] The post Silvia Radu: Politicienii fac front comun împotriva mea appeared first on Moldova.org.