(VIDEO) Eurovision 2018: Care sunt primele 10 ţări calificate în finala concursului

19:50

O fotografie a prim-ministrului Marii Britanii Theresa May a fost scoasă de pe peretele departamentului de geografie al Universității Oxford, în urma protestelor studenților. În urma revoltelor studenților – prezentate pe un cont de socializare numit ‘NotAllGeographers” (Nu toți geografii) – fotografia a fost scoasă de pe perete. Fotografia Theresei May înainte să fie scoasă de la […] Articolul Fotografia premierului britanic Theresa May, scoasă de la Universitatea Oxford, în urma protestelor studenților apare prima dată în Cotidianul.MD.